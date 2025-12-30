Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındı. İşlem sonrası geceyi jandarmada geçiren Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Şeyma Subaşı, yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındı.
GECEYİ JANDARMADA GEÇİRECEK
Gözaltı işlemi sonrası Şeyma Subaşı'nın bu geceyi jandarmada geçirmesi öngörülürken, Savcılık talebi doğrultusunda Subaşı'nın, yarın sabah diğer ünlülerde olduğu gibi Adli Tıp Kurumu'nda test vermesinin beklendiği belirtildi.
ADLİYEDE
Gözaltına Şeyma Subaşı Çağlayan Adliyesi'ne getirildi
ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ!
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı Savcılığa verdiği ifadenin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
SERBEST BIRAKILDI
Şeyma Subaşı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 Survivor ne zaman başlıyor? Survivor ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları kimler?
- O Ses Türkiye Yılbaşı Özel saat kaçta başlayacak? 2026 Jüri ve yarışmacı listesi
- Cezaevinde yakını olanlar dikkat! Bakanlık açıkladı: 1 Ocak'ta açık görüş var mı?
- Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı
- Pastaneleri kıskandıracak! Yılbaşına özel zencefilli tarçınlı kurabiye tarifi
- Gözler ekranda olacak! Yılbaşında TV'de hangi programlar var? İşte 31 Aralık yayın akışı listesi
- WhatsApp’tan yılbaşına özel güncelleme! Bu özellikleri mutlaka deneyin
- 500 bin konutta sıra Hakkari'de! TOKİ kura sonuçları tamamlandı
- Mekke’nin Fethi ne zaman, önemi nedir? 31 Aralık için anlamlı, dualı ve resimli mesajlar
- Milli Piyango yılbaşı çekilişi ne zaman, saat kaçta? 2026 büyük ikramiye çekilişi nereden izlenir?
- Yastığa başınızı koyduğunuzda başlıyor! O hastalığı önleyen gizli detay
- Takip: İstanbul nerede, ne zaman çekildi? Konusu ne, oyunları kimler?