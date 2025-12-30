Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme: Şeyma Subaşı serbest bırakıldı

31 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 19:31 Güncelleme: 31.12.2025 18:00
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındı. İşlem sonrası geceyi jandarmada geçiren Subaşı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında Şeyma Subaşı, yürütülen soruşturma çerçevesinde ABD dönüşü havalimanında gözaltına alındı.

GECEYİ JANDARMADA GEÇİRECEK

Gözaltı işlemi sonrası Şeyma Subaşı'nın bu geceyi jandarmada geçirmesi öngörülürken, Savcılık talebi doğrultusunda Subaşı'nın, yarın sabah diğer ünlülerde olduğu gibi Adli Tıp Kurumu'nda test vermesinin beklendiği belirtildi.

ADLİYEDE
Gözaltına Şeyma Subaşı Çağlayan Adliyesi'ne getirildi

ŞEYMA SUBAŞI HAKKINDA ADLİ KONTROL TALEBİ!

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Şeyma Subaşı Savcılığa verdiği ifadenin ardından 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

SERBEST BIRAKILDI

Şeyma Subaşı çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Şevval Şahin, Mert Vidinli, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü'nün de aralarında olduğu 11 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Şevval Şahin, Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin yurt dışında olduğu tespit edilirken Melisa Döngel, Yusuf Güney, Cihan Şensözlü o tarihte adreslerinde bulunamamıştı.

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonları kapsamında adı geçen, ancak yurt dışında bulunduğu için hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından "Şu anda yurt dışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim" şeklinde açıklama yapmıştı.

