NSosyal’in kullanıcı sayısı 1,7 milyonu aştı! Yeni yüzü ve özellikleriyle yayında

NSosyal'den yapılan açıklamaya göre, NSosyal'in tüm mimarisi ve kullanıcı deneyimi yeniden yapılandırıldı. Yapılan son güncellemeyle birlikte kullanıcılara hikaye modu gibi özellikler sunuldu. Önceki sürümlerde yer alan medya modu gibi uygulamalar da güncellemeyle tamamen yenilendi.

NSosyal, kuruluş aşamasında kullanılan eski açık kaynaklı yazılım altyapısını tamamen geride bırakarak teknolojik bir dönüşüm gerçekleştirdi. Platformun tüm katmanları, TEKNOFEST girişimcileri tarafından uçtan uca sıfırdan kodlanan özgün ve milli yazılımla inşa edildi.