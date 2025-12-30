İstanbul’da Bakan Fidan Somalili mevkidaşı ile görüştü!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Abdisalam Abdi Ali ile İstanbul'da bir araya geldi.

SOMALİ LİDERİ TÜRKİYE'DE

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Türkiye'ye geldi. Başkan Erdoğan-Mahmud görüşmesinde Somali'nin terörle mücadelesindeki son durum, Somali Federal Hükümeti'nin ulusal birliği sağlama yönünde attığı adımlar ve bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor.