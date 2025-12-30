Dünya liderleri 2026 yılında Türkiye’de buluşuyor! Küresel masanın ev sahibi

Türkiye, etkin, girişimci ve katılımcı diplomasisi ile dünya meselelerinde saygın bir aktör haline geldi. Uluslararası örgütlerde üstlendiği misyon, kritik coğrafi konumu ve güvenilir ve istikrarlı bir ülke olmasının da etkisiyle 2026 Türkiye'de "zirveler yılı" olacak.