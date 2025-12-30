Dünya liderleri 2026 yılında Türkiye’de buluşuyor! Küresel masanın ev sahibi
Etkin, girişimci ve katılımcı diplomasisiyle dünya meselelerinde saygın bir aktör haline gelen Türkiye, yeni yılda 3 önemli uluslararası zirveye ev sahipliği yapacak. Bu kapsamda NATO Liderler Zirvesi 7–8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen COP 31, Kasım ayında Antalya’da toplanacak. Ayrıca Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de gelecek yıl Türkiye’de yapılacak.
Türkiye, etkin, girişimci ve katılımcı diplomasisi ile dünya meselelerinde saygın bir aktör haline geldi. Uluslararası örgütlerde üstlendiği misyon, kritik coğrafi konumu ve güvenilir ve istikrarlı bir ülke olmasının da etkisiyle 2026 Türkiye'de "zirveler yılı" olacak.
Türkiye, bu yıl 3 önemli zirveye ev sahipliği yaparak yüz binlerce katılımcıyı ağırlayacak. NATO Liderler Zirvesi 7-8 Temmuz'da başkent Ankara'da, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP 31) kasım ayında Antalya'da yapılacak. Türk Devletleri Teşkilatı 13. Devlet Başkanları Zirvesi de gelecek yıl Türkiye'de toplanacak. Zirvenin yapılacağı şehir ve tarih daha sonra netleşecek.
BAŞKENTTE KRİTİK ZİRVE
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Son olarak 28-29 Haziran 2004'te İstanbul'da NATO Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Türkiye, 2026 zirvesi için başkenti tercih etti. Ankara'da zirve organizasyonuna yönelik yapısal hazırlıklar sürerken, zirve bildirisine ve toplantı içeriklerine ilişkin hummalı bir çalışma da yapılıyor.
TÜRKİYE BELİRLEYECEK
Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre COP31 Zirvesi'ne 196 ülkenin liderinin katılması bekleniyor. Türkiye bu zirvede gündemi belirleyecek ve bunun yürütülmesinden sorumlu olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 26 Aralık'ta COP31 Başkanı olarak görevlendirildi.
Kurum, sosyal medya hesabından, "COP31 ev sahipliğiyle Türkiye, küresel iklim siyasetini belirleyici bir mertebeye yükselmiştir. İklim değişikliğiyle mücadelede istikamet çizen bir aktör olmuştur" paylaşımında bulundu.
GÜÇLÜ DAYANIŞMA HATTI
Ankara, Türk Devleti Teşkilatı (TDT) çatısı altında yeni ve güçlü bir dayanışma hattı kuruyor. Zirve, Türkiye'nin Türk dünyasının merkezi diplomatik platformu olma konumunu güçlü biçimde pekiştirecek.
Türk Devletleri Teşkilatı'nın Devlet Başkanları son zirvesi Azerbaycan'ın Gebele şehrinde ekimde "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla yapıldı. Zirvenin yeri ve tarihi daha sonra netleşecek.
