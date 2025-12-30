30 Aralık 2025, Salı
Başkan Erdoğan'dan şehit polislerin ailelerine taziye mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.12.2025 11:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan polis memurlarının ailelerine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, çatışmada şehit olan polis memurları Yasin Koçyiğit, Turgut Külünk ve İlker Pehlivan'ın ailelerine başsağlığı mesajı gönderek taziye dileklerini iletti.

