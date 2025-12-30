Ana gündem SDG! Bakan Güler Suriye Genelkurmay Başkanı Na’san’ı kabul etti

Suriye'de SDG'nin entegre sürecine ilişkin verilen vakit doluyor. Ankara ve Şam'dan yapılan uyarıların ardından Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun davetlisi olarak Ankara'ya gelen Suriye Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Nureddin Ali Na'san'ı kabul etti.

Kabulde, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.