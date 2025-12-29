Başkan Erdoğan Kuveyt Veliaht Prensi el-Sabah ile telefonda görüştü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Halid el-Hamad el-Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkilerini her alanda geliştirmek için çalıştıklarını, iş birliğinin artarak süreceğini ifade etti.

GAZZE'DE ATEŞKES VE BARIŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE KUVEYT İŞ BİRLİĞİ

Erdoğan, kalıcı ateşkesin ve barışın sağlanmasıyla birlikte Gazze'nin yeniden imarının başlamasını ümit ettiklerini, Türkiye'nin ve Kuveyt'in bu süreçte iş birliğinin önemli olduğunu belirtti.

SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ DESTEKLENMELİ

Erdoğan görüşmede, İsrail'in bölgemizi istikrarsızlaştırma gayretlerinin arttığını, Somaliland'ı tanıma kararının da bunlardan biri olduğunu, Somali'nin toprak bütünlüğünün desteklenmesi gerektiğini ifade etti.