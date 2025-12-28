Rapçi Ege ve Miss Türkiye güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı

28 Aralık 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.12.2025 11:02
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ve Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, bugün sabah saatlerinde yeni bir opersyon düzenlendi.

Ege! mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı ile Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu gözaltına alındı.

