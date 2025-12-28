28 Aralık 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 28.12.2025 22:33
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, bir süredir çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle evde tedavi görürken oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. Cindoruk'un tedavi süreci devam ediyor.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle 25 Aralık Perşembe günü, evde oksijen satürasyonunun düşmesi üzerine Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Cindoruk, yoğun bakım servisine yatırıldı.

Cindoruk'un hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Foto: ahaber.com.tr Foto: ahaber.com.tr

HÜSAMETTİN CİNADORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı.

17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN
TIKLAYIN
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör