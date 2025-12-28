Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda! Tedavisi sürüyor

Foto: ahaber.com.tr



HÜSAMETTİN CİNADORUK KİMDİR?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir'de doğdu. 1954 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1955 yılında avukatlığa başladı.

17. Dönem Samsun, 19. Dönem Eskişehir Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17. başkanı olan Hüsamettin Cindoruk, geçmişte Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi Genel Başkanlığı ve bir süre vekâleten Cumhurbaşkanlığı yaptı.