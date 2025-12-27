27 Aralık 2025, Cumartesi
Haberler Gündem Haberleri İBB’den mükerrer alım skandalı! 3,5 milyar TL’lik kamu zararı

İBB’den mükerrer alım skandalı! 3,5 milyar TL’lik kamu zararı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 22:36 Güncelleme: 27.12.2025 22:47
İBB’den mükerrer alım skandalı! 3,5 milyar TL’lik kamu zararı

Sayıştay'ın İBB'ye yönelik 2024 yılı denetim raporu, mevzuata aykırı personel alımlarıyla kamu zararına neden olunduğunu ortaya koydu. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen ve "Doğrudan Hizmet Alımı" adı altında ilk alımın yapıldığı ancak ardından yapılan ikinci alımda 3.5 milyar TL'yi aşan kamu zararı oluştuğu bildirildi. Bununla İBB aynı nitelikteki işler için mükerrer ihaleler düzenleyerek hukuki sınırları aştığı ifade edildi.

Denetçiler, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 2 Ocak 2018'den itibaren kamu idarelerinde taşeron sisteminin sona erdirildiğini hatırlattı. Bu düzenlemeye göre belediyeler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yalnızca kendi şirketleri üzerinden ve belirlenen sınırlar dahilinde yürütebiliyor. Ancak İBB'nin, mevcut personeli varken aynı iş kalemi için ikinci bir devasa alım yaptığı belirlendi.

FOTOĞRAF: AAFOTOĞRAF: AA

MÜKERRER ALIMLA KAMU ZARARI

Detaylara ilişkin sürecin tek tek aktarıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

İlk Alım: Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Şube Müdürlüğü, Ağaç AŞ'den "Doğrudan Hizmet Alımı" adı altında 1 milyar 117 milyon 578 bin 714 TL bedelli bir alım gerçekleştirdi. Sayıştay, bu alımın mevzuata uygun olduğunu teyit etti. Ancak bu işleyiş devam ederken, İBB aynı iştirakten (Ağaç AŞ) "2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarının Bakımı Doğrudan Hizmet Alımı İşi" adı altında 3 milyar 520 milyon 96 bin 661 TL bedelli ikinci bir alım daha yaptı.

Sayıştay, ikinci alımın ilkiyle aynı nitelikteki personel, ekipman ve araçları kapsadığını, halihazırda yeterli personel varken yapılan bu 3,5 milyar TL'lik işlemin açıkça kamu zararı olduğunu vurguladı.

(fotoğraf - ahaber.com.tr)(fotoğraf - ahaber.com.tr)

NE DENETİM VAR NE TAKİP!

İncelemelerde ayrıca Ağaç A.Ş.'nin üstlendiği işlerin bir kısmını 3 açık ihale ve 25 istisna (4734 Sayılı Kanun 3/g) kapsamında alt yüklenicilere devrettiği görüldü. İBB'nin bu alt yükleniciler üzerinde herhangi bir denetim veya takip mekanizması işletmediği, bu durumun 375 sayılı KHK'ya aykırı olduğu rapora eklendi. Sayıştay, asıl sorunun belediyenin kendi şirketinden hizmet alması değil, mevcut sözleşme varken aynı iş için mükerrer ve 3,5 milyar TL tutarında ikinci bir alım yapması olduğunun altını çizdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İBB’den mükerrer alım skandalı! 3,5 milyar TL’lik kamu zararı İBB’den mükerrer alım skandalı! 3,5 milyar TL’lik kamu zararı İBB’den mükerrer alım skandalı! 3,5 milyar TL’lik kamu zararı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör