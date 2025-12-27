İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı!

Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Önder, iş insanı İbrahim Amed ve şoför Hakan Köse gözaltına alındı.

Operasyonun detaylarını A Haber canlı yayınında değerlendiren İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, gözaltı kararının içeriğine dair önemli ipuçları verdi. Soruşturmanın hangi kapsamda yürütüldüğüne dair çalışmaların sürdüğünü belirten Almaçayır, "İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ve birkaç isimle ilgili daha gözaltı kararı olduğu bilgisine ulaştık. Savcılık, daha önceki operasyonlarda olduğu gibi bu süreci de titizlikle yürütüyor" ifadelerini kullandı.

BAYRAMPAŞA BELEDİYESİ VE MÜFETTİŞ RAPORLARI

Gözaltı sürecinin arka planında hangi iddiaların olduğu merak edilirken, oklar geçmiş dönemdeki incelemelere çevrildi. Ramazan Almaçayır, soruşturmanın Bayrampaşa Belediyesi ile bağlantılı olabileceğine dair iddiaları gündeme taşıdı. İBB bünyesinde daha önce farklı departmanlarda yürütülen MASAK raporları, müfettiş incelemeleri ve tanık ifadelerinin bu operasyonun zeminini oluşturduğu belirtiliyor.

OPERASYON GENİŞLEYEBİLİR

İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın gözaltına alınması, belediye koridorlarında geniş yankı uyandırdı. Emniyetteki işlemlerin devam ettiği ve savcılık makamından önümüzdeki saatlerde konuya ilişkin resmi bir bilgilendirme notu gelmesinin beklendiği ifade edildi. Soruşturma kapsamında yeni isimlerin de listeye dahil edilebileceği, İBB'deki diğer birimlere yönelik incelemelerin de derinleştiği kaydedildi.