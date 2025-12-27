Başkan Erdoğan milli şair Mehmet Akif Ersoy’u andı

27 Aralık 2025, Cumartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.12.2025 12:40 Güncelleme: 27.12.2025 12:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 89. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi;

Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde şehir şehir dolaşarak milletimizi istikbali için kıyama çağıran; duruşuyla, yaşayışıyla hakiki bir münevver olan; İstiklal Marşımızın yazarı, Millî Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Hakk'a yürüyüşünün 89'uncu yılında rahmetle yâd ediyorum.

