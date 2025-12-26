Gündem: Somali ve Gazze! Bakan Fidan’dan peş peşe diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Abdulati, bin Ferhan ve Safedi ile telefonda görüştü. Görüşmelerde, Somali'yle ilgili gelişmeler ve Gazze'deki son durum ele alındı.

Fidan ayrıca, ABD'nin Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile Somali konusunu değerlendirdiği bir görüşme gerçekleştirdi.