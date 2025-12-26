Bahis soruşturmasında 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim tam liste...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, futbolda "bahis soruşturması" kapsamında 42 temsilciyi Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.İşte isim isim tam liste...
TFF'den yapılan açıklamaya göre, 11'i üst klasman, 21'i klasman, 2'si yeni klasman ve 8'i federasyon güvenlik ve akreditasyon temsilcisi olmak üzere toplam 42 temsilci, futbol müsabakalarına ilişkin "bahis oynaması" nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.
YAZI GÖNDERİLDİ
Federasyon, bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da futbol müsabakalarına bahis oynayıp oynadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığına yazı gönderdi.
İŞTE İSİM İSİM TAM LİSTE...
ÜST KLASMAN: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.
KLASMAN: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.
FEDERASYON GÜVENLİK VE AKREDİTASYON: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas
YENİ KLASMAN: Önder Algül, Sertaç Erdem
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Suikast Treni filmi konusu ne? Oyuncu kadrosunda kimler var?
- Milli Savunma Bakanlığı personel alımı | MSB 1113 işçi alımı son başvuru tarihi ne?
- Kalpler kırık, sırlar açık! Oruç’un kararı ne? Taşacak Bu Deniz’in yeni bölümünde neler olacak?
- AFAD'dan 473 personel alımı! Başvurular başladı mı, ne zaman? Şartlar neler?
- En çok Grammy ödülü kazanan şarkıcı kimdir?
- Soğuk Savaş döneminde Doğu veya Batı Bloku içerisinde yer almamış Üçüncü Dünya Ülkesi hangisidir?
- Hangisi bir deyim değildir?
- "Merserize" kelimesinin kökeni hangisinden gelmektedir?
- Dünyada 2023'te doğan bebeklerin sayısı Türkiye nüfusunun yaklaşık ne kadarıdır?
- İstanbul'da adında "köy" geçen kaç ilçe vardır?
- Hangi edebiyatçı Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen ilk kişidir?
- "Onculayın" ne demektir?