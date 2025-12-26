3 ilde katil İsrail'in Gazze'deki katliamları protesto edildi
Diyarbakır, Şırnak ve Mardin'de düzenlenen basın açıklamalarıyla katil İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi. Diyarbakır'da Milli İrade Platformu öncülüğünde, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) organizasyonuyla merkez Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde toplanan katılımcılar, "Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz" yazılı pankart açtı.
TÜGVA İl Başkanı Abdullah Kikizade, grup adına yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların geçici bir gündem maddesi olmadığını, herkesin gözleri önünde gerçekleşen ve tarihe bir utanç vesikası olarak geçecek bir insanlık sınavı olduğunu söyledi.
Gazze'de yaşamın normalleşme değil, hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürdüğünü dile getiren Kikizade, şöyle konuştu:
"Uluslararası hukuk, güçlüye kalkan, zayıfa verilen bir sus payı olmamalıdır. Bugün Gazze'de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa, burada yalnızca bir kriz değil aynı zamanda uluslararası düzenin itibar kaybı söz konusudur."
ŞIRNAK
Şırnak'ta da Yeni Mahalle Geylani Camisi önünde toplanan Milli İrade Platformu üyeleri, İsrail aleyhine slogan attı.
Platform adına basın açıklamasını okuyan Mesut Atille, 2 yılı aşkın süredir devam eden saldırıları unutmadıklarını, insani sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.
1 Ocak'ta İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde Filistin için bir araya geleceklerini hatırlatan Atille, "Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında, 400'ü aşkın sivil toplum kuruluşuyla birlikte kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl şahitlik çağrımızı yineliyoruz. Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 günü saat 08.30'da Galata Köprüsü'nde 'Sinmiyoruz, susmuyoruz, Filistin'i unutmuyoruz' diyerek yüz binlerce vicdan sahibiyle birlikte tüm dünyaya sesleneceğiz." diye konuştu.
MARDİN
Merkez Artuklu ilçesinde Şakir Nuhoğlu Camisi önünde bir araya gelen katılımcılar adına basın açıklamasını okuyan TÜGVA İl Temsilcisi Emin Kurtay, İsrail'in Gazze ve Filistin'de gerçekleştirdiği katliamlara tepkisini dile getirdi.
Açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.
Programa, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü İbrahim Özcoşar, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı.
