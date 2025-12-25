MHP lideri Bahçeli’den Regaip Kandili mesajı

25 Aralık 2025, Perşembe
Giriş: 25.12.2025 10:26
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Regaip Kandili’nin tövbe ve manevi arınma için önemli bir fırsat olduğunu belirterek aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutladı.

Bahçeli, MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunları kaydetti:

"Regaip Kandili, üç ayların başlangıcını müjdeleyen, tövbenin ve günahlardan arınmanın manevi fırsatlarını sunan kutlu bir günün simgesidir. Bu vesileyle aziz milletimizin, mazlum gönüllerin, Türk-İslam aleminin mübarek Regaip Kandili'ni kutluyor, dualarımla birlikte en iyi dilek ve hürmetlerimi paylaşıyorum."

