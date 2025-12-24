Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı el-Burhan Türkiye'ye geliyor!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.12.2025 17:46
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye gelecek. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, yarın Türkiye'ye gelecek.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, el-Burhan'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 25 Aralık'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını belirtti.
Duran'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:
Gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra, Sudan'daki güncel gelişmeler, ülkedeki insani durum ve bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik atılabilecek adımlar ele alınacaktır.