Son dakika! Başkan Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Aliyev ile görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Yapılan açıklamada "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan'ın ticaret başta olmak üzere her alanda iş birliği içinde hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduklarını ve süreci desteklediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in doğum gününü ve yeni yılını da tebrik etti." ifadeleri kullanıldı.