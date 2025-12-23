Terörsüz Türkiye Komisyonu toplanıyor! Numan Kurtulmuş başkanlık edecek

23 Aralık 2025, Salı
23.12.2025
TBMM çatısı altındaki Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Komisyon, 24 Aralık Çarşamba günü saat 11.00’de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda bir araya gelecek.

TBMM bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırlayacağı raporda sona gelindi. AK Parti, MHP, DEM, CHP ile Yeni Yol Grubu, komisyona kendi raporlarını teslim etti.

KOMİSYON TOPLANIYOR

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, yarın TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanacak.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş'un başkanlığında saat 11.00'de TBMM Tören Salonu'nda toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

