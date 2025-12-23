7 ilde organize suç örgütüne operasyon: 67 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, son bir haftada jandarma ekiplerince 7 ilde 7 organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.



Operasyonlarda, hesaplarında son 5 yıl içerisinde 251 milyon lira hesap hareketi bulunan 67 şüpheliyi yakaladığını aktaran Yerlikaya, "Bu organize suç örgütü üyelerinin işleyebileceği hırsızlık, dolandırıcılık ve tefecilik gibi suçlardan vatandaşlarımızın zarar görmesini engelledik. 42'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor." ifadelerini kullandı.



Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:



"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma KOM Daire Başkanlığımız koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Denizli'de 30 ayrı iş yerinden organize şekilde hırsızlık yaptıkları, Yalova'da nitelikli dolandırıcılık suçunu organize şekilde yönettikleri, İzmir'de trafo ve enerji nakil kablosu hırsızlığı yaptıkları, Iğdır'da göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri ve Muğla'da tefecilik yaptıkları, Tekirdağ ve Şanlıurfa'da terör örgütüyle bağlantıları olduklarını söyleyip para talep ederek vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile muhtelif miktarda nakit para ve ziynet eşyası ele geçirildi. Vatandaşlarımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

