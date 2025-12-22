Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gelişme! Gazeteci Emrullah Erdinç gözaltına alındı
İstanbul’da ünlülere ve medya mensuplarına yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme yaşandı. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci’nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından, gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı. Operasyonun son hedefi, yıllardır adliye koridorlarından yaptığı haberlerle tanınan gazeteci Emrullah Erdinç oldu.
Erdinç'in, yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde elde edilen deliller doğrultusunda ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığı öğrenildi.
ERSOY VE CEBECİ TUTUKLANMIŞTI
Aralık ayı başında başlayan operasyonların ilk büyük yankısı Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile yaşanmıştı. Ersoy, "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hemen ardından ünlü spiker ve oyuncu Ela Rümeysa Cebeci hakkında da benzer bir süreç işledi. İlk etapta serbest bırakılan Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen saç örneği raporlarında uyuşturucu madde izine rastlanması üzerine yeniden gözaltına alındı. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.
ADLİ TIP RAPORLARI BELİRLEYİCİ OLUYOR
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre; gözaltına alınan isimlerden alınan kan ve saç örnekleri en kritik delil niteliği taşıyor. Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin kan örnekleri negatif çıksa da, geçmişe dönük kullanım tespiti yapan saç analizlerinde kokain ve esrar metabolitlerine rastlandığı iddia edilmişti. Emrullah Erdinç'in de benzer bir prosedürden geçeceği ve sağlık kontrolünün ardından sorgusuna başlanacağı bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sadece %1’i başarıyor: 78’lerin arasındaki 87’yi 7 saniyede bul
- Sıfır faizli kredi fırsatları arttı: Hangi banka ne kadar veriyor?
- MSB 1113 sürekli işçi alımı İŞKUR: Kimler başvurabilir? Meslekler ve iller listesi
- SSK, Bağ-Kur, 4C’liye TES avantajı: 3600 günle çifte emekli maaş fırsatı
- Tren makinisti olmak isteyenlere fırsat: İŞKUR 169 kursiyer alıyor! İşte şartları
- Depresyon tedavisinde yeni dönem: Bu mantar beyindeki döngüleri kırıyor
- Gümüş zirvede, altın rekor kırdı: 6 bin TL sonrası beklentiler
- Bilim insanları şaşırdı: Bu gezegenin havası var
- 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi belli oldu mu? ÖSYM duyurusu
- Yağmur, sis ve kar etkili: Meteoroloji İstanbul ve 39 ili uyardı! Soğuklar artacak
- ÖTV’siz ilk araç düzenlemesi geliyor: Geniş ailelere büyük fırsat
- KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merkezi atama takvimi