MSB 2026-MSÜ'ye başvuru tarihini duyurdu! Peki askeri öğrenci sınavı ne zaman yapılacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 17:57
Milli Savunma Bakanlığı, Millli Savunma Bakanlığı'na öğrenci adayı belirleme sınavının başvuru tarihi belli oldu. Bakanlık, 2026 yılında yapılacak sınavın 5 Ocak 2025 yılında başlayacağını belirterek başvuruların https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2026-MSÜ) başvuruları 5 Ocak 2026 tarihinde başlayacak olup, 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecektir. Sınav başvurusu https://www.osym.gov.tr resmi internet adresinden yapılacaktır" denildi.