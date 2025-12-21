21 Aralık 2025, Pazar
Haberler Gündem Haberleri Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de gövde gösterisi

Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de gövde gösterisi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2025 16:51
Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’de gövde gösterisi

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri tarafından Karadeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu icra ettiği anlar yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetleri tarafından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu icra ettiğini açıkladı.

XX

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait muharip ve destek uçakları ile Karadeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşları yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’de gövde gösterisi Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’de gövde gösterisi Türk Hava Kuvvetleri’nden Karadeniz’de gövde gösterisi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör