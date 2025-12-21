Türk Hava Kuvvetleri'nden Karadeniz'de gövde gösterisi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.12.2025 16:51
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yayınladığı görüntülerde Türk Hava Kuvvetleri tarafından Karadeniz’in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu icra ettiği anlar yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı Türk Hava Kuvvetleri tarafından Karadeniz'in uluslararası hava sahasında muharip ve destek uçakları ile eğitim uçuşu icra ettiğini açıkladı.
