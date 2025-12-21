CTE'den İBB Genel Müdürü Türker'in çıplak arandığı iddialarına yalanlama
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak arandığı iddialarına ilişkin söz konusu durumun gerçek olmadığını belirtti.
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün Nsosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında, İBB Medya Anonim Şirketi Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak aramaya maruz bırakıldığı yönünde yayınlanan haber ve paylaşımlar üzerine, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.
"TÜM İŞLEMLER İNSAN ONURUNA SAYGI İLKELERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLİYOR"
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna kabulleri, üst aramaları ve kuruma yerleştirme işlemleri, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri esas alınarak titizlikle uygulanmaktadır. Kurumlarımızda yürütülen tüm işlemler, insan onuruna saygı, hukukun üstünlüğü, şeffaflık, ölçülülük ve kişilik haklarının korunması ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir."
