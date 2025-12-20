“Uyuşturucusuz Türkiye” nasıl olacak? A Haber'de çarpıcı uyarı: Asıl hedef baronlar olmalı
Türkiye gündemine oturan ünlülere uyuşturucu operasyonları devam ederken Türkiye’de son yıllarda artan madde kullanım oranı konuşuluyor. Ekiplerin uyuşturucuyla mücadelede kapsamında çalışmalara sürerken “Uyuşturucusuz Türkiye nasıl olacak?” soruları merak konusu oldu. Konuyu A Haber canlı yayınında değerlendiren Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, “Bu meselenin arka planında büyük, Türkiye'ye yönelik hesapları olan büyük devletlerin, emperyalistlerin hesabı da var” dedi.
Ünlülerin uyuşturucu kullanımı ve teminine yönelik başlatılan çalışmalarla "Uyuşturucusuz Türkiye" için sürdürülen operasyonlar ülke gündemine oturdu. A Haber canlı yayınına katılan Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, meselenin arka yüzüne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
ZEHİRLE MÜCADELEDE 10. YIL
Türkiye'de son 10 yılda uyuşturucuya karşı ciddi bir mücadele yürütüldüğünü belirten Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Avrupa'da en çok uyuşturucu yakalanan ülkelerden birisinin Türkiye olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye, son 10 yılda uyuşturucuya karşı çok ciddi bir mücadele yürütüyor. Doğru. İnanılmaz bir çaba harcanıyor. Hatta dünyada, Avrupa'da en çok uyuşturucu yakalanan ülkelerden birisi Türkiye'dir. Niye? Çünkü diğer meselelerdeki merkez ülke pozisyonu gibi, uyuşturucu konusunda da Türkiye bir geçiş ülkesidir. Yani, batıdan gelen sentetik maddelerin doğuya geçişinde, doğudan gelen maddelerin de batıya geçişinde inanılmaz bir kuşatma altında.
"TERÖR ÖRGÜTLERİ BU İŞTEN NEMALANIYOR"
Buna bir de terörü ekleyin. Terör örgütlerinin bu işten nemalandığını ekleyin. Bir şey daha söyleyeceğim; bu meselenin arka planında büyük, Türkiye'ye yönelik hesapları olan büyük devletlerin, emperyalistlerin hesabı da var. O da başka bir tehlikeyle karşı karşıya... O yüzden çok boyutlu bir iştir. Asıl kaynağa yönelmemiz gerekiyor.
Kaynak dediğin nedir? Bak bir şey söyleyeyim; şimdi bütün bu magazin unsurlar üzerinden, bu albenisi olan bir meseleye dönüşüyor. Halbuki burada mesele baronlara yönelmektir, sistemi çökertmektir. Yani sistem nasıl işliyor? Bu işin başlangıcı nereden geliyor? Kimler getiriyor? Satıcıyı yakalıyorsun... 140 bin insan şu anda içeride. Meseleyi yakalamakla çözmüyorsun sadece. Bunu toplumsal bir mücadeleye dönüştürmek lazım. Bugün mü dün mü, Yeşilay'ın da bir yayını vardı. Benzer uyarıları o da yapıyordu. Çünkü bu çok hassas bir konudur. Bu konu üzerinden çok da böyle "birilerine yönelik teşhir ediyoruz" mantığı üzerinden bakmamak gerekir.
"ASIL BARONLARA YÖNELMEK GEREKİR"
Asıl baronlara yönelmek gerekir. Türkiye'de baronlara yönelik hesaplaşma yaşandı mı? Yaşandı. Ama orada ciddi handikaplar var. Asıl oraya yönelip, oradaki Türkiye'ye yönelik, bu işleri yürüten, bu işlerden büyük paralar kazanan, Türkiye'ye yönelik, Türkiye'yi yıpratmaya yönelik hamlelerde bulunan yapılara yönelmesi gerekiyor. Bu nihayetinde bir çürümüşlüğün, bir biçimde güç zehirlenmesi yaşayan kesimler... Olmaz mı? Olur. Türkiye'nin, ben 40 yıldır onlarca böyle operasyona tanık oldum. Yani ünlü üç tane beş tane sanatçı yakalanır, "işte büyük narkotik operasyonu yaptık" denir, arkası gelmez. Arkasının gelmesi gerekir. Bir. İki; Son 10 yılda, özellikle 17'den sonra bir yaygınlaşma da söz konusu Türkiye'de."
