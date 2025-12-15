Zafer Partili ilçe başkanı FETÖ’den gözaltına alındı

Zafer Partisi Dörtyol İlçe Başkanı O.E.G., FETÖ/PDY terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alındı. O.E.G., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrolle serbest bırakıldı.

2 İSİM CEZA ALDI

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nın koordineli çalışmaları kapsamında, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan çalışmalar sonucu, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.N.Ç. İskenderun ilçesinde, aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan B.T. ise Dörtyol ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.