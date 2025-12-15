15 Aralık 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan Hanuka Bayramı'nı kutladı

Giriş: 15.12.2025 15:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancına sahip vatandaşların Hanuka Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan, Hanuka Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Musevilik inancına mensup vatandaşlarımızın Hanuka Bayramı'nı kutluyor, kendilerine huzur, esenlik ve mutluluklar temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

