Adapazarı Belediye Başkanı'na 40 milyonluk şantaj kumpası! Sahte yazışmalarla tehdit ettiler
Sakarya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, sahte sosyal medya yazışmalarıyla oluşturulan bir dosya üzerinden şantaja uğradığını açıkladı. Başkan Işıksu, kendisinden 40 milyon lira istendiğini, aksi halde siyasi hayatının bitirilmekle tehdit edildiğini söyledi. Tehditlere boyun eğmediğini vurgulayan Işıksu, sürecin tüm detaylarını A Haber’e anlattı. A Haber Muhabiri Mehmet Karataş da stüdyoda, şantajcıların kendi aralarında yaptıkları ve dosyanın kurgu olduğunun kabul edildiği WhatsApp yazışmalarını paylaştı.
Sakarya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, akılalmaz bir kumpas ve şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldı. Kendisini avukat olarak tanıtan bir şahıs, elinde Başkan Işıksu ve bir belediye personelinin sahte yazışmalarının olduğunu iddia ederek makama geldi. Şantajcılar, bu sahte belgeleri yaymamak karşılığında tam 40 Milyon TL talep etti. Başkan Işıksu, tehditlere boyun eğmeyerek savcılığa koştu. Ortaya çıkan mesajlaşmalar ise kumpasın boyutunu gözler önüne serdi.
MAKAM ODASINA KADAR GELDİLER: "YA PARA VERİRSİN YA DA..."
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; olay Adapazarı Belediyesi'nde yaşandı. Bir avukat, elinde kurgulanmış bir dosya ile Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun makamına kadar girdi. Şahıs, Başkan Işıksu'nun özel kalem ekibinden bir hanımefendi ile uygunsuz mesajlaşmaları olduğu yalanını ortaya atarak, elinde buna dair dosyalar bulunduğunu iddia etti.
BAŞKAN IŞIKSU'DAN SERT REST: "BU MİLLETİN 4 LİRASINI BİLE SİZE YEDİRMEM"
Şantaj girişimi karşısında dik duruş sergileyen Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, yaşananları A Haber ekranlarında anlattı. Işıksu, "Dediler ki; 'Elimizde birtakım dosyalar var, kurgulanmış dosyalar... Bu dosyaları sunmayarak sizden milyonlarca lira para istiyoruz. Bu parayı verirseniz biz bunları unuturuz' şeklinde şantaj yapmaya kalktılar. Makam odama kadar geldiler. Ben de dedim ki; 'Ben size 40 milyonu değil, bu milletin 4 lirasını bile yedirmem.' Bunu duyar duymaz, bu diyaloğu reddedip onları gönderdim ve hızlıca savcılığa suç duyurusunda bulundum. 'Vermezseniz Belediye Başkanlığınız biter, millete rezil olursunuz' diyerek tehdit ettiler. Biz milletimize hizmetle var olduk. Bu alçakça girişime pabuç bırakmayız." ifadelerini kullandı.
KUMPASÇILARIN KENDİ ARALARINDAKİ YAZIŞMALARI İFŞA OLDU
Olayın en çarpıcı boyutu ise şantajı planlayan avukat ile eşi olduğu iddia edilen kişi arasındaki WhatsApp yazışmalarının ortaya çıkmasıyla netleşti. Bu yazışmalar, dosyanın tamamen sahte olduğunu ve şahısların bile bile iftira atmaya hazırlandığını kanıtladı.
İşte o yazışmalar:
ŞANTAJCI EŞ (Kadın): "Gerçek değil abi, ben okudum. Adam (Belediye Başkanı) vermez. Çok mütevazı bir hayatı var. 40 Milyon TL bir Belediye Başkanı için ceviz parası değil."
AVUKAT: "Ben davayı açarım. Kazanıp kazanmaması önemli değil. Siyasi hayatı biter, aile hayatı biter. CHP'ye gideceğim, AK Parti'ye gideceğim, basına vereceğim."
ŞANTAJCI EŞ (Kadın): "Olmayan bir şeyi nasıl söyleyeyim? Nasıl yaparım bilmiyorum. Laf söz olmasın diye böyle bir şey söylüyorsun."
AVUKAT: "Beni görüştür, ben söyleyeyim. Ben dava açacağımı söyleyeceğim. Neticede ona da dava açacağım."
ŞANTAJCI EŞ (Kadın): "Ya sen ne diyorsun? Olmayan bir şey bir de... Ben şimdi bunu nasıl söyleyeyim Başkana? Adamın küfesi doludur ama parası olan herkes saygı göstermeye devam eder. Burada sıkıntıyı yaşayacak olan sen olursun."
AVUKAT: "Bu iş ciddi bir iş. Tamam mı? 40 Milyon alırsak, herkese 8'er milyon düşecek. Bana da 8 milyon... Başkan verecek mi? Sana da verirse 20 milyon olur."
"ÇAMUR AT İZİ KALSIN" TAKTİĞİ: "BAŞKANIN HAYATI MÜTEVAZI AMA BİZ REZİL EDELİM"
Yazışmalarda, kumpası kuran kişilerin Başkan Işıksu'nun suçsuz olduğunu bildikleri açıkça görülüyor. Şantajcı kadının, "Bu adamın mütevazı bir hayatı var, asla bize bu parayı vermez. Eli kolu uzundur, gerçekleri ortaya çıkarır" şeklindeki uyarılarına rağmen, avukatın "Açsan da açmasan da o (çamur) gönderecek zaten. Sonuçta bu adam Belediye Başkanı, boş durmayacak. Bu rezillik duyulacak ama olan neticede bana ve çocuklarıma olacak" diyerek iftirada ısrar ettiği belgelendi.
"SAHTE HESAPLARLA KURGU YAPTILAR"
A Haber Muhabiri Mehmet Karataş, kumpasın teknik detaylarını paylaşarak, "Bir sosyal medya platformunda Başkanın adına sahte hesap oluşturuyorlar. Başkanın böyle bir hesabı yok. Buradan karşılıklı yazışmalar yapıyorlar. Sonra bu yazışmaları, Başkanın programına uygun saatlere denk getirip ekran görüntüsü alıyorlar. Tamamen masa başı bir kurgu." dedi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun suç duyurusu üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Başkan Işıksu, "Çamur at izi kalsın, Belediye Başkanımız zor duruma düşsün ve istedikleri paraları elde etsinler istiyorlar. Biz böyle şeye müsaade etmeyiz. Milletin parasını bu alçakça yaklaşımlara heba edemeyiz" diyerek sürecin takipçisi olacağını vurguladı.
