Adapazarı Belediye Başkanı’na 40 milyonluk şantaj kumpası! Sahte yazışmalarla tehdit ettiler

Sakarya Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, akılalmaz bir kumpas ve şantaj girişimiyle karşı karşıya kaldı. Kendisini avukat olarak tanıtan bir şahıs, elinde Başkan Işıksu ve bir belediye personelinin sahte yazışmalarının olduğunu iddia ederek makama geldi. Şantajcılar, bu sahte belgeleri yaymamak karşılığında tam 40 Milyon TL talep etti. Başkan Işıksu, tehditlere boyun eğmeyerek savcılığa koştu. Ortaya çıkan mesajlaşmalar ise kumpasın boyutunu gözler önüne serdi.

MAKAM ODASINA KADAR GELDİLER: "YA PARA VERİRSİN YA DA..."

A Haber Muhabiri Mehmet Karataş'ın aktardığı bilgilere göre; olay Adapazarı Belediyesi'nde yaşandı. Bir avukat, elinde kurgulanmış bir dosya ile Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun makamına kadar girdi. Şahıs, Başkan Işıksu'nun özel kalem ekibinden bir hanımefendi ile uygunsuz mesajlaşmaları olduğu yalanını ortaya atarak, elinde buna dair dosyalar bulunduğunu iddia etti.