13 Aralık 2025, Cumartesi
Mehmetçik'ten sınırda dev darbe! 259 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı engellendi

Mehmetçik'ten sınırda dev darbe! 259 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı engellendi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 13.12.2025 16:11
Mehmetçik’ten sınırda dev darbe! 259 kilogramlık uyuşturucu sevkiyatı engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut hattında yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu

MSB, Hakkari hudut hattında gerçekleştirile arama-tarama faaliyeti kapsamında uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu. Bakanlığın, sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Hakkâri hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde yaklaşık 259 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Yüksekova İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi."

