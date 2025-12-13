AK Parti Sözcüsü Çelik’ten AK Parti Grup Başkanvekili Usta’ya yönelik ifadelere tepki

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Grup Başkanvekilimiz Sayın Leyla Şahin Usta nitelikli ve donanımlı bir siyasetçidir. Dün CHP'li bir milletvekilinin Leyla Hanım'a dönük çirkin ifadeleri tüm kadın milletvekillerine ve yüce Meclis'e saygısızlıktır. Bu çirkin ifadelere karşı herkes tepki göstermelidir. Bu tip konular siyasi rekabetin konusu değildir. Siyasetin adabına uygun olarak özür dilenmesi gerekir. Leyla Hanım'ın şahsında tüm kadın milletvekillerine yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Bu saygısızlığa karşı CHP'nin gereğini yapması gerekir."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN