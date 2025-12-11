Togg T10F TBMM’nin otoparkında

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, makam aracı olarak kullandığı Togg'un 'oltu' renkli T10F ile Meclis'e giriş yaptı. Bakan yardımcıları da T10X modeli araçlarla Bakan Kacır'a eşlik etti.

Kacır, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Meclis önünde görüştü. İki Bakan, Genel Kurul Salonu'na birlikte girdi. Genel Kuruldaki görüşmeler başladı.