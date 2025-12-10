Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'nda Kıbrıs Türkü vurgusu: Asla yalnız bırakmayacağız
Başkan Erdoğan liderliğinde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erdi. Toplantıda ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durum ele alınırken Türkiye'nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.
YAZILI AÇIKLAMA GELDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.
AİLENİN KORUNMASINA VE KIBRIS'A VURGU
Toplantıda, bölgede ve dünyadaki son gelişmeler, ailenin korunması ve Kıbrıs'taki son durumun ele alındığını ifade eden Duran, nüfus artış hızının düşmesi ve boşanma oranlarının artmasının ortaya koyduğu vahim tablo ve milletin bekasını ilgilendiren bu sorunlara ilişkin çözüm önerilerinin değerlendirildiğini belirtti.
İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti: "Aile kurumunun güçlendirilmesinin, gençler ve çocuklar başta olmak üzere tüm aile bireylerinin sanal kumar, bahis, bağımlılık gibi tehlikelerden korunmasının gerekliliği ortaya konularak bu hususlarda atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi.
Toplantımızda, milli davamız Kıbrıs ayrıntılı olarak ele alınarak, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında sarsılmaz bir bağ bulunduğu, KKTC'nin enerji, su, sağlık ve savunma alanlarında önemli ilerlemeler kaydettiği, Türkiye'nin asla Kıbrıs Türkü'nü yalnız bırakmayacağı ifade edildi."
