TÜİK: Su kaynaklarından çekilen su miktarı arttı

TÜİK, 2024 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı. Buna göre; belediyeler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölgesi (OSB) müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından 2022 yılında su kaynaklarından toplam 19,2 milyar metreküp su çekilirken, 2024 yılında toplam 20,3 milyar metreküp su çekildi. 2024 yılında çekilen suyun yüzde 54,6'sı denizden, yüzde 23,6'sı yer altı ve yüzde 21,8'i yüzey suları olmak üzere toplam yüzde 45,4'ü tatlı su kaynaklarından temin edildi. Denizden çekilen suyun yüzde 93,8'i soğutma amaçlı temin edildi. 2024 yılında tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 81'i belediyeler, yüzde 7,3'ü imalat sanayi iş yerleri, yüzde 5,8'i maden işletmeleri ile OSB müdürlükleri, yüzde 4,3'ü köyler ve yüzde 1,6'sı termik santraller tarafından temin edildi.

17,2 MİLYAR METREKÜP ATIK SU DEŞARJ EDİLDİ

Belediyeler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından 2024 yılında doğrudan alıcı ortamlara toplam 17,2 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 75,9'u denizlere, yüzde 19,5'i akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 0,8'i foseptiklere, yüzde 0,6'sı göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,9'u ise diğer alıcı ortamlara deşarj edildi. Denize deşarj edilen atık suyun yüzde 80,1'i soğutma suyundan oluştu. 2024 yılında toplam atık suyun yüzde 50,2'si termik santraller, yüzde 31,9'u belediyeler, yüzde 13,8'i imalat sanayi iş yerleri, yüzde 1,7'si OSB müdürlükleri, yüzde 1,6'sı maden işletmeleri, yüzde 0,8'i ise köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara deşarj edildi.

DEŞARJ EDİLEN ATIK SUYUN YÜZDE 78,3'Ü ARITILDI

Soğutma suyu hariç doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 78,3'ü arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayi iş yerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri ve maden işletmeleri tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 60,9'unu soğutma suyu, yüzde 39,1'ini ise diğer atık sular oluşturdu. Toplam 1401 belediyenin 1397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun, toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,8 olarak belirlendi.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından 7,5 milyar metreküp su çekildi. Bu suyun yüzde 39,8'i barajlardan, yüzde 29,8'i kuyulardan, yüzde 16,8'i kaynaklardan, yüzde 9,6'sı akarsulardan ve yüzde 3,9'u göl, gölet veya denizlerden sağlandı. Belediyeler tarafından kaynaklardan çekilen suyun yüzde 59,1'i arıtıldı. 7,5 milyar metreküp suyun 4,4 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 96,7'sine konvansiyonel, yüzde 2,9'una gelişmiş, yüzde 0,4'üne ise fiziksel arıtma uygulandı.

BELEDİYELER 5,8 MİLYAR METREKÜP ATIK SU DEŞARJ ETTİ

Toplam 1401 belediyenin 1379'una kanalizasyon şebekesi ile hizmet verildi. Kanalizasyon şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 92,8 olarak belirlendi. Belediyeler tarafından 5,8 milyar metreküp atık su deşarj edildi. Kanalizasyon şebekesi ile toplanan 5,8 milyar metreküp atık suyun yüzde 48,5'i akarsuya, yüzde 37,9'u denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,9'u göl/gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 8,3'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Belediyeler tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 85,4'ü arıtıldı. Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,8 milyar metreküp atık suyun 4,9 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan atık suyun yüzde 53,8'ine gelişmiş, yüzde 24,5'ine biyolojik, yüzde 21,4'üne fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı. Belediyeler tarafından arıtılan atık suyun yüzde 1,3'ü sanayi, tarımsal sulama ve benzeri alanlarda yeniden kullanıldı. Atık su arıtma tesisi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 76,9 olarak belirlendi.

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 255 litre olarak hesaplandı. 3 büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 203 litre, Ankara için 270 litre ve İzmir için 215 litre olduğu tespit edildi. Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesi ile deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 210 litre olarak hesaplandı. 3 büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarının İstanbul için 291 litre, Ankara için 209 litre ve İzmir için 186 litre olduğu tespit edildi.