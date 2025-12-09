“Showbahis” çetesine operasyon! 2 milyar TL’lik işlem hareketi... 20 şüpheli gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "showbahis.com" adlı yasadışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatma faaliyetleri yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda şüphelilerin yasadışı bahis faaliyetleriyle haksız kazanç sağladığı belirlendi.

2 MİLYAR TL'LİK İŞLEM HAREKETİ...

MASAK rapor ve analizleri doğrultusunda yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç sağlandığı ve bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 86 milyon 8 bin liralık işlem hareketliliği olduğu belirlendi.

HİYERARŞİK SUÇ ÖRGÜTÜ KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında, yasadışı bahis faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve onların talimatları doğrultusunda hareket eden 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir yapı kurulduğu tespit edildi. İstanbul merkezli olarak Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da toplam 17 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında arama yapılarak çeşitli materyallere el konuldu.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Şüphelilere ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla şüphelilere ait 11 araç, 3 taşınmaz ve mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca şüphelilere ve 1 tüzel kişiye ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konuldu.

(Foto: ahaber.com.tr)

Başsavcılıktan yapılan açıklama şöyle: "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın; Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "showbahis.com" adlı yasadışı bahis platformu üzerinden bizzat yasadışı bahis oynatma faaliyetlerini yürüttükleri tespit edilen şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma işlemleri kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda, şüphelilerin "showbahis.com" üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç sağladıkları, bu kapsamda şüphelilerin hesaplarında 2.086.008.077,00 (2 Milyar 86 Milyon 8 Bin 77) TL tutarında işlem hareketi bulunduğu tespit edilmiştir.

Yasadışı bahis oynatma faaliyetlerinin icra edilebilmesi amacıyla; 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici, yöneticilerin talimatları doğrultusunda operasyonel düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 18 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının oluşturulduğu tespit edilmiş olup, İstanbul merkezli, Sakarya, Kocaeli, Hatay, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa olmak üzere 6 farklı ilde toplam 17 ayrı adreste eş zamanlı operasyon icra edilmiş; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 20 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarda arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla; şüphelilere ait 11 araç ve 3 taşınmaz malvarlığına el konulmuş, ayrıca şüpheli şahıslara ve 1 tüzel kişiliğe ait 265 banka hesabına tedbiren bloke konulmuştur.

Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlik ve kararlılıkla sürdürülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine duyurulur"