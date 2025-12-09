Bakan Fidan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 19:26 Güncelleme: 09.12.2025 19:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum. Huzur içinde yaşanan Suriye'yi destekliyoruz. SDG'nin 10 Mutabakatına uyması elzemdir." dedi.
Bakan Fidan 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptğı açıklamada "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü." şeklinde konuştu.
