09 Aralık 2025, Salı
Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı

Bakan Fidan'dan 10 Mart Mutabakatı mesajı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 19:26 Güncelleme: 09.12.2025 19:30
Bakan Fidan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum. Huzur içinde yaşanan Suriye'yi destekliyoruz. SDG'nin 10 Mutabakatına uyması elzemdir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "10 Mart sürecinin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye'nin istikrarına katkı sunacağına inanıyorum." dedi.

Bakan Fidan 2026 yılı bütçe görüşmeleri kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda yaptğı açıklamada "Rejimin devrilmesinden bu yana 560 bin Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri döndü." şeklinde konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Fidan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı Bakan Fidan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı Bakan Fidan’dan 10 Mart Mutabakatı mesajı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör