Türkiye küresel etkinlik üssü oluyor: Kongre ve fuar turizminde rekor dönem
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “12 ay turizm” ve “nitelikli turist” stratejisi doğrultusunda Türkiye, dünyanın önde gelen etkinlik merkezleri arasında hızla yükseliyor. 2023–2024 döneminde Türkiye genelindeki fuar ve kongrelerde 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı. İş amacıyla gelen bu ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turistine kıyasla 3–4 kat daha yüksek gerçekleşti.
Türkiye, son yıllarda yalnızca bir tatil merkezi olmanın ötesine geçerek, uluslararası kongreler, dev fuarlar, diplomatik zirveler ve mega etkinliklerin buluşma noktası hâline geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "12 ay turizm" ve "nitelikli turist" stratejisi doğrultusunda Türkiye, dünyanın önde gelen etkinlik merkezleri arasında hızla yükseliyor.
ZİYARETÇİ SAYISINDA REKOR: 20 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ FUAR VE KONGRELERE KATILDI
2023–2024 döneminde Türkiye genelindeki fuar ve kongrelerde 20 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlandı. İş amacıyla gelen bu ziyaretçilerin kişi başı harcaması, tatil turistine kıyasla 3–4 kat daha yüksek gerçekleşti.
İstanbul, ICCA verilerinde kongre şehirleri arasında güçlü bir yükseliş gösterirken; Antalya, kış aylarında bile yüksek doluluk oranlarıyla "kongre şehri" kimliğini pekiştirdi.
DÜNYA ÇAPINDA PRESTİJ: TÜRKİYE EN BÜYÜK ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Türkiye'nin uluslararası etkinlik trafiğini güçlendiren başlıca organizasyonlar şöyle sıralanıyor:
- Antalya Diplomasi Forumu (ADF): Dünya liderlerinin ve küresel aktörlerin buluştuğu diplomasi zirvesi.
- Gastromasa (İstanbul): Michelin yıldızlı şefleri buluşturan uluslararası gastronomi platformu.
- Lüks Düğün Kongreleri: Hint, Arap ve Avrupa lüks düğün pazarının Türkiye tercihini güçlendiren dev organizasyon.
- Uluslararası Tıp Kongreleri: Estetik cerrahi, göz ve diş hekimliği alanlarında Türkiye'yi küresel merkez hâline getiriyor.
TÜRKİYE DÜNYA DEVLERİ ARASINDA: BÜYÜK FUARLAR İLK 5'TE
Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı fuarlardan bazıları, dünya sıralamalarında üst sıralarda yer alıyor:
- EMITT: Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri.
- IDEF: Türkiye'nin savunma sanayiindeki gücünü yansıtan uluslararası fuar.
- Istanbul Jewelry Show: Lüks tüketim ve mücevher sektörünün gözde etkinliği.
- Marble İzmir: Dünyanın en büyük doğal taş fuarlarından biri.
- Growtech, Automechanika, UNICERA gibi Sektörlerinde küresel referans niteliğinde organizasyonlar.
GENÇ VE TEKNOLOJİ ODAKLI TÜRKİYE: TEKNOFEST VE DİJİTAL ETKİNLİKLER ÖNE ÇIKIYOR
Türkiye, geleceğin teknolojilerine yön veren büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. TEKNOFEST, dünyanın en büyük teknoloji festivallerinden biri olarak milyonlarca genci ağırlıyor. GameX ve GIST gibi dijital etkinlikler, Türkiye'nin genç, dinamik ve yenilikçi kimliğini uluslararası alanda pekiştiriyor.
EKONOMİYE GÜÇLÜ KATKI: TURİZM 12 AYA YAYILIYOR
Fuar ve kongre ziyaretçilerinin otelden restorana, ulaşımdan alışverişe kadar geniş bir alanda yaptığı harcamalar: Yerel ekonomiyi canlandırıyor, Döviz girdisini artırıyor, Turizmi 12 aya yayıyor ve Türkiye'nin marka değerini önemli ölçüde yükseltiyor.
TÜRKİYE ARTIK KÜRSEL BİR SAHNE
Ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlar sayesinde Türkiye artık Güvenli, Modern, Küresel ölçekte etkili ve Diplomasi ile ticaretin buluşma merkezi bir ülke olarak öne çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü stratejik vizyon doğrultusunda, Türkiye'nin kongre ve fuar turizmindeki yükselişinin önümüzdeki yıllarda daha da hızlanması bekleniyor.
TÜRKİYE'NİN FUAR VE KONGRE BAŞARISI
20 Milyonu Aşkın Kişi Fuar ve Kongrelerde Ağırlanıyor
Türkiye, fuar ve kongre sektöründe son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmış durumdadır:
-2023–2024 döneminde toplam fuar ve kongre ziyaretçi sayısı 20 milyonun üzerine
çıkmıştır.
- Bu ziyaretçilerin önemli bir bölümü iş amaçlı olarak ülkeye gelmekte; kişi başı harcama
ortalaması klasik tatil turistinin yaklaşık 3–4 katına ulaşmaktadır.
- İstanbul, ICCA verilerine göre dünya kongre şehirleri arasında hızla yükselmiş; Antalya ise
özellikle kış döneminde dahi yüksek doluluk oranlarıyla öne çıkan bir kongre şehri haline
gelmiştir.
Bu tablo, Bakanlığın "az ama nitelikli ziyaretçi" hedefinin başarıyla ilerlediğinin en somut
göstergelerindendir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MasterChef finali ne zaman, saat kaçta? MasterChef Türkiye finalistleri kimler oldu?
- Süper Lig’de 15. hafta: Başakşehir-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda?
- Doğal mucize sanılıyor: Bu burun açma yöntemi semptomları iki kat artırıyor
- AÖL 1. dönem sınav tarihleri 2025-2026: MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman?
- O illerde yaşayanlar dikkat! MGM’den kuvvetli yağış, kar ve fırtına uyarısı: 8 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm
- Beyin yakan soru! Otobüs hangi yöne gidiyor? Sadece yüzde 2’lik kesim biliyor
- Sadece bir bardak! Yaşam kalitenizi anında artıracak: Herkesin mutfağında var
- Taşacak Bu Deniz Mikail kim? Rami Narin kaç yaşında, nereli? Hangi dizilerde oynadı?
- O ilçede yaşayanlar dikkat! 10 saatlik kesinti olacak: İşte BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste
- UFC 323 programı: İbo Aslan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Mars’ta yaşamın bedeli! Daha hızlı yaşlanacaklar: O değişim şart
- Hafta sonu sınav var mı? 6-7 Aralık’ta hangi sınavlar yapılacak? ÖSYM, AÖF…