Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü "tekelleştiren" ortak dağıtım ağına son

Taahhüt ve uzlaşma usulleri ile sonuçlanan soruşturmada, çalışan ücretlerine dair rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları için Ay Yapım'a 75 milyon, Med Yapım'a 48 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

Ancak karar bununla sınırlı kalmadı. Daha da önemlisi iki şirketin ortak dağıtım faaliyetleri de sona eriyor.

Bu karar, Türk dizilerinin yurt dışı satışında rekabetin güçlendirilmesi, yapımcıların eşit koşullarda yarışması ve sektörün daha şeffaf, çok oyunculu bir yapıya kavuşması için atılan en kritik adımlardan biri.