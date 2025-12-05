05 Aralık 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü "tekelleştiren" ortak dağıtım ağına son

Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü "tekelleştiren" ortak dağıtım ağına son

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 12:45 Güncelleme: 05.12.2025 13:01
Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son

Rekabet Kurumu’nun yürüttüğü soruşturma, Türk dizi sektöründe yıllardır tartışılan “ortak dağıtım” yapısının sonunu getirdi. Taahhüt ve uzlaşma süreçleriyle tamamlanan dosyada, çalışan ücretlerine ilişkin rekabete duyarlı bilgileri birbirleriyle paylaşarak piyasayı şekillendirdikleri tespit edilen dev yapım şirketleri ağır yaptırımla karşılaştı. Ay Yapım’a 75 milyon TL, Med Yapım’a ise 48 milyon TL idari para cezası kesildi.

Taahhüt ve uzlaşma usulleri ile sonuçlanan soruşturmada, çalışan ücretlerine dair rekabete hassas bilgileri birbirleriyle paylaştıkları için Ay Yapım'a 75 milyon, Med Yapım'a 48 milyon Türk lirası idari para cezası verildi.

Ancak karar bununla sınırlı kalmadı. Daha da önemlisi iki şirketin ortak dağıtım faaliyetleri de sona eriyor.

Bu karar, Türk dizilerinin yurt dışı satışında rekabetin güçlendirilmesi, yapımcıların eşit koşullarda yarışması ve sektörün daha şeffaf, çok oyunculu bir yapıya kavuşması için atılan en kritik adımlardan biri.

Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son

ORTAK DAĞITIM FAALİYETLERİ SONA ERİYOR!

İki şirketin ortak dağıtım faaliyetini birlikte yürüttüğü MADD Entertainment, 12 ay içerisinde elden çıkarılacak ya da tasfiye edilecek.

Bu taahhüt yerine getirilmezse şirketlerden biri MADD Entertainment'teki paylarını tamamen devretmek zorunda kalacak.

Bu süreçte MADD Entertainment, bağımsız yöneticilerce yönetilecek ve Ay Yapım ve Med Yapım'a yönelik bilgi akışı kesilecek.

Rekabet yeniden şekilleniyor! İşte diğer taahhütler:

Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son

BU TAAHHÜTLERLE SEKTÖR, İLK KEZ BU KADAR KAPSAMLI BİR REKABET ÇERÇEVESİNE KAVUŞUYOR:

Ay Yapım ve Med Yapım'ın dağıtım faaliyetleri sadece kendi yapımlarıyla sınırlı olacak.

Dağıtım faaliyetinin yürütülmediği durumda içerikler, bağımsız dağıtıcılar üzerinden sunulacak.

Yapımcılık ve dağıtım faaliyetinin birlikte yürütüldüğü durumda, yine aynı faaliyetleri birlikte yürüten başka teşebbüslerle ortaklık veya ortak kontrol ilişkisi kurulmayacak.

Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son

Ulusal kanallar, oyuncular, ajanslar, senaristler ve yönetmenlerle münhasırlık içeren anlaşmalar yapılmayacak.

Yurt dışı dağıtım anlaşmalarına; alıcıların, Türkiye'den diğer yapımcı veya dağıtıcılarla çalışılmasını engelleyecek hükümler eklenmeyecek.

Dizi ve içerikler yurt dışındaki müşterilere eşit, şeffaf ve ayrı ayrı satılabilir şekilde sunulacak.

Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son

KARAR NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye, dizi ihracatında dünya liderlerinden biri.

Kararla birlikte rekabeti bozan yapılar kaldırılarak sektörün uluslararası gücü artacak,

Daha adil bir rekabet ortamı oluşacak,

Yaratıcı ekipler ve bağımsız dağıtıcılar için yeni fırsatlar doğacak,

Yurt dışı gelirler daha sürdürülebilir şekilde büyüyecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son Dizi devlerine rekabet dengesi! Sektörü tekelleştiren ortak dağıtım ağına son
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör