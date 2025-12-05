05 Aralık 2025, Cuma
Başkan Erdoğan cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.12.2025 14:39
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı. Başkan Erdoğan namaz sonrası vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Bahçelievler'de bir otelde düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi'ne katılmak için camiden ayrıldı.

