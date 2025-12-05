6 siyasi partiye mali denetim! Karar Resmi Gazete'de
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 05.12.2025 05:05
Anayasa Mahkemesi (AYM) 6 siyasi partiye yönelik mali denetimlerine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre Doğru Yol Partisi, Türkiye Değişim Partisi, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve Sağduyu Partisi'nin mali denetimleri yapıldı.
Kararlara göre, Doğru Yol Partisi ve Türkiye Değişim Partisinin 2021, Dayatmasız Yaşam Partisi, Hür Dava Partisi, Demokratik Sol Parti ve Sağduyu Partisinin ise 2022 yılına ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkeme, mali denetimi yapılan siyasi partilerin belirtilen yıllara ait kesin hesaplarının eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna karar verdi.