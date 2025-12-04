04 Aralık 2025, Perşembe
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.12.2025 08:35 Güncelleme: 04.12.2025 08:49
81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu: 169 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliği"ne yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını açıkladı. Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ve 2 bin 792 litre sahte içki, 48 bin 425 litre etil alkol ve 874 alkol aroması ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yurt genelinde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlarda 169 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

81İ İLDE KAÇAK ALKOL OPERASYONU

BİNLERCE ŞİŞE YAKALANDI

Yerlikaya NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, dün polis ekiplerince 81 ilde "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda 119 bin 564 şişe ile 2 bin 792 litre kaçak/sahte alkollü içki, 48 bin 425 litre etil alkol, 874 alkol aroması ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, 12 yasa dışı imalathanenin deşifre edildiği ve 169 şüpheli hakkında adli işlem uygulandığı bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ait görüntüleri paylaştı (X)Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ait görüntüleri paylaştı (X)

"BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ"

Yerlikaya, "alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine" yönelik son 1 ayda yapılan operasyonlar hakkında da şu bilgileri paylaştı:

"Cumhuriyet başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımız koordinesinde, il emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu son 1 aydır devam eden operasyonlarımızda 151 bin 800 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 91 bin 100 litre etil alkol ile 10 bin 448 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirdik. 29 yasa dışı alkollü içki imalathanesini deşifre ettik. 528 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Sahte alkol üretimine yönelik operasyonlarımızı 81 ilimizde aralıksız sürdürüyoruz. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."

81 ilde sahte ve kaçak içki operasyonu: 169 kişi hakkında işlem yapıldı

