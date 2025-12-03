Başkan Erdoğan'dan Engelliler Günü paylaşımı! "Desteklemeye devam edeceğiz"

03 Aralık 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 20:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."

