Başkan Erdoğan'dan Engelliler Günü paylaşımı! "Desteklemeye devam edeceğiz"

(Foto: ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Başkan Erdoğan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu önemli günün tüm dünyadaki engellilerin sorunlarıyla ilgili farkındalığın artmasına, engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştıracak yeni adımların atılmasına vesile olmasını diliyorum. Hayat mücadeleleriyle hepimize ilham olan tüm engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya, onları tüm imkânlarımızla desteklemeye devam edeceğiz."