Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak! Hangi konular ele alınacak?

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, toplantı vesilesiyle NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ve diğer bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapması planlanıyor.

NATO Karargahı'nda düzenlenecek toplantı, haziran ayında yapılan Lahey Zirvesi'nin sonuçlarının gözden geçirilmesi ile Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026'da Ankara'da tertiplenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıklarına ilişkin Dışişleri Bakanları arasındaki ilk görüş alışverişine imkan sağlayacak.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı iki oturum halinde düzenlenecek.

Toplantının ilk oturumunda münhasıran NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla İttifak'ın gündeminde yer alan öncelikli meselelerin ele alınması, bu bağlamda, başta Rusya-Ukrayna savaşı olmak üzere, Avrupa-Atlantik güvenliğinde son dönemde yaşanan gelişmelerin toplantının ana gündemini oluşturması öngörülüyor.

Müttefik dışişleri bakanlarının İttifak'ın doğusundaki gelişmelerin yanı sıra NATO'nun güney istikametine yönelik politikaları, Balkanlar'daki durum ve Asya-Pasifik'in Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğine etkileri gibi uluslararası güvenliği yakından ilgilendiren hususlara değinmeleri bekleniyor.

Bakan Fidan'ın oturumda, Türkiye'nin güçlü ve modern askeri kabiliyetleri ve savunma sanayisiyle, İttifak'a ve Avrupa güvenliğine yapmakta olduğu katkılara değinmesi, NATO Ankara Zirvesi hazırlıkları hakkında müttefik dışişleri bakanlarıyla bilgi paylaşması, NATO'nun Avrupa sütununu güçlendirme çabalarının tekrara düşmeyen tamamlayıcı nitelikte olması ve bu amaca yönelik savunma alanındaki AB girişimlerinin Birlik üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerinin katılımına açık şekilde yürütülmesi gerektiğini vurgulaması bekleniyor.

Oturumda Bakan Fidan'ın, savunma sanayisi işbirliğinin önemini vurgulaması, bu alanda müttefikler arasındaki tüm engellerin kaldırılması beklentisini yinelemesi, NATO misyon ve harekatlarına en çok katkı sağlayan ikinci müttefik olması ışığında Türkiye'nin, NATO liderliğindeki Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini bu yıl ekim ayında ikinci defa üstlenmesi dahil bu katkılarına değinmesi öngörülüyor.

Toplantının ikinci ve son oturumu olan NATO-Ukrayna Konseyi, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas'ın bu oturuma katılmaları planlanıyor. Oturumda, Rusya-Ukrayna savaşındaki durum, savaşın sonlandırılmasına yönelik çabalar ile Ukrayna'daki reform çalışmaları ele alınacak.

Bakan Fidan'ın bu oturumda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğini yinelemesi ve Ukrayna'ya yardımları hakkında bilgi paylaşması, Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması ve adil ve kalıcı barışın tesisi için diplomasiye imkan tanınması gerektiğini ifade etmesi, bu kapsamda yaşanan son gelişmelere ilişkin Türkiye'nin görüşlerini dile getirmesi ve Türkiye'nin barışa yönelik sürece her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu vurgulaması öngörülüyor.