Seven Vega Mersin’e gidiyor! Bakan Bayraktar: Karadeniz’de 6 yeni sondaj planlanıyor

Deniz yüzeyinde üretim yapacak Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi'nin 29 Mayıs'ta Karadeniz'e uğurlandığını anımsatan Bayraktar, "Şimdi Filyos'ta hazırlıklarına devam ediyor. İkinci faz kapsamında, içinde bulunduğumuz Seven Vega gemisiyle beraber deniz tabanındaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kuyularımızın işlemleri aşağı yukarı bitmiş durumda. Kuyularımızı birbirine bağlayacak ve daha sonra da Osman Gazi'ye üretim borularını bağlayacak bu gemiyi Karadeniz'e gönderiyoruz. Yaklaşık 40 günlük çalışmadan sonra hazır hale gelecek. Osman Gazi, 2026'nın haziran-temmuz aylarında hazır olduğunda denizdeki lokasyona gidecek ve bu bağlantılar yapılmak suretiyle ikinci fazı da tamamlamış ve üretime almış olacağız." diye konuştu.

HEDEF 8 MİLYON HANENİN İHTİYACINI KARŞILAMAK



Bayraktar, Sakarya Gaz Sahası'nda hedeflenen üretim miktarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:



"İkinci fazda hedefimiz, birde olduğu gibi günlük yaklaşık 10 milyon metreküp üretime çıkabilmek ve 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını 8 milyon haneye çıkabilmek. 2028'de bunu 4 katına çıkaracak Faz-3'ü tamamlayacağız. Dolayısıyla bu zaman zaman 'Karadeniz'de gaz çalışmalarımızda ne aşamasındayız?' sorusuna bir cevap olması açısından önemli. Çünkü orada denizde, deniz tabanında, yüzeyinde çok önemli işlemler yapılıyor. Bunların bir örneği bu gemi. Dünya ölçeğinde önemli teknik kabiliyete, teknolojiye sahip bir gemi. Buradaki ihtiyaç duyduğumuz boruların döşenmesi, kuyuların birbirine bağlantısı ve daha sonra Osman Gazi'ye, deniz yüzeyindeki platformumuza bağlantısı için kullanacağımız bir faaliyet olacak."