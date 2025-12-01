DMM’den Ukraynalı çocuklara yönelik istismar iddialarına yalanlama: Suç duyurusu yapıldı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen iki kız çocuğuna yönelik istismar' iddiasına ilişkin, "Bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle ülkemize tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklaması yaptı.
DMM, Ukraynalı çocuklarla ilgili iddialara ilişkin sosyal medyadan yaptığı açıklamada kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algının gerçeği yansıtmadığını belirterek net bir bilgilendirme yaptı.
Savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara yönelik bazı basın organlarında ortaya atılan iddiaların dezenformasyon içerdiğinin vurgulandığı açıklamada, sürecin hem Ukrayna makamlarının bilgisi hem de resmi görevlilerin gözetimi dahilinde yürütüldüğü ifade edildi.
Yetkililer, çocukların barınmadan sağlığa, eğitimden güvenliğe kadar tüm ihtiyaçlarının koordine bir şekilde karşılandığını ve ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu bildirdi.
DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle ülkemize tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize tahliye edilen çocuklar, Ukrayna makamlarının bilgi ve yönlendirmesi doğrultusunda, kendi resmi bakım personeli, öğretmenleri, koruyucu aileleri veya aile bireylerinin gözetiminde, Ukrayna makamlarının bilgisi dahilinde Ukrayna menşeili bir vakıf tarafından belirlenen otellere yerleştirilmiştir. Bu süreçte çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim, hijyen ve güvenlik alanlarındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon kurulmuş; kendilerine psikososyal destek ve eğitim için gerekli altyapı sağlanmıştır. Çocukların günlük bakımı ve gözetimi ise Ukraynalı görevlilerce sürdürülmüştür" denildi.
Ayrıca, çocukların diğer Ukraynalı çocuklar gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk kuruluşlarına yerleştirilmesine yönelik teklifin, Ukrayna makamlarıyla paylaşıldığı ancak bu teklifin kabul görmediği kaydedilerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünü takiben, iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından haberdar olmuştur. Çocukların üstün yararı ile iddiaların ağırlığını gözeterek, resmi bir bildirim veya şikayet iletilmemiş olmasına rağmen Bakanlık tarafından derhal suç duyurusunda bulunulmuş ve adli süreç başlatılmıştır. Haberde Türkiye'nin çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde oluşturulmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukrayna makamlarıyla iş birliği içinde, ulusal ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, savaş mağduru tüm çocukların korunması için gerekli tüm adımları atmayı sürdürmektedir. Kamuoyunun, manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FB-GS derbi tek maç satın alma | BeIN Connect üyeliği ne kadar, nereden yapılır?
- Togg’dan yıl sonu atağı: Aralık kampanyası başladı! T10X–T10F’de sıfır faizli kredi
- 2025 Kaymakamlık/2 sınavı giriş belgeleri açıldı: ÖSYM sınav yeri sorgulama ekranı
- Oxford yılın kelimesi rage bait ne demek, Türkçe anlamı nedir? Aura farming, Biohack...
- Aralık ayı kira artış oranı 2025 ne olacak? Zam yüzdesi ne zaman belli olur?
- Rekabet Kurumu 40 uzman yardımcısı alımı: Başvuru ve sınav tarihleri
- Ara tatil kaldırılacak mı, son durum nedir? Okullarda tatil süreci nasıl işleyecek?
- 2-5 Aralık BİM aktüel listesi yayınlandı: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- Kar İstanbul'un kapısında! Lapa lapa yağış tarihi belli: Don, sağanak, sis, pus... Hepsi haritada
- Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB takvimi
- Memura ve 4C'liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...
- 3 Aralık'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Valilik açıklaması son durum