Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan'dan taziye mesajı
AK Parti 26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Öztürk'ün vefatına ilişkin "Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.
AK Parti 26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Öztürk'ün vefatına ilişkin "Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.
Başkan Erdoğan'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:
"26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum."
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Memura ve 4C'liye enflasyon zammı hesaplandı: Kim ne kadar alacak? Öğretmen, hemşire...
- 3 Aralık'ta okullar tatil mi, ders işlenecek mi? Valilik açıklaması son durum
- Kediler nasıl evcil oldu? Yeni keşif tüm hikayeyi kökten değiştiriyor
- Girona–Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta? Arda Güler oynayacak mı?
- Regaip Kandili bu yıl ne zaman? 2025 dini günler takvimi
- Kütahya'da deprem! 30 Kasım AFAD-Kandilli son dakika: Kaç büyüklüğünde oldu?
- Yeni Fed Başkanı kim olacak? Trump kararını ne zaman duyuracak?
- SSK, Bağ-Kur, 4C'liye 39 bin TL'yi aşan ek ilave! Zamlı ödeme tablosu yenilendi
- FB-GS derbi tarihi | Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda?
- Sarı kod verildi, sel riski artıyor! Meteoroloji uyardı: Kış nasıl geçecek? Sibirya etkisi yolda
- Spotify Wprapped 2025 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Spotify Özet nasıl öğrenilir?
- Bilim dünyasını sarsan ses! Mars’ta yıldırım tespit edildi: Ne anlama geliyor?