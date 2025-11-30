Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

30 Kasım 2025, Pazar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.11.2025 21:56 Güncelleme: 30.11.2025 22:01
AK Parti 26’ncı ve 27’nci Dönem Giresun Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti. Başkan Erdoğan Öztürk'ün vefatına ilişkin "Merhuma Allah’tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti’mize başsağlığı niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum."

