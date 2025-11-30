Eski AK Parti Milletvekili Cemal Öztürk hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan’dan taziye mesajı

X

Başkan Erdoğan'ın taziye mesajında şu ifadeler yer aldı:

"26'ncı ve 27'nci Dönem Giresun Milletvekilimiz, yol ve dava arkadaşımız Cemal Öztürk'ün vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim.

Merhuma Allah'tan rahmet diliyor; ailesine sabrıcemil, sevenlerine, Giresunlu kardeşlerime ve AK Parti'mize başsağlığı niyaz ediyorum."