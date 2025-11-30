30 Kasım 2025, Pazar
Başkan Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşım yapan şüpheli yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
30.11.2025
Sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli paylaşıma ilişkin başlatılan soruşturmada şüpheli T.A.V. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli bir paylaşıma ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen T.A.V. hakkında, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçundan gözaltı kararı verildi.

Şüpheli T.A.V. polis ekiplerince Bursa'da yakalanarak, gözaltına alındı.

