Başkan Erdoğan İngiltere’deki Türklere telefonda hitap etti

İngiltere'de resmi temaslarda bulunan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada), Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya (sağ 2), Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar (sol 2) ve Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Korkmaz (sağda)AK Parti Londra Temsilciliğini ziyaret etti

"SANDIKTAN ÇIKAN İRADE SAYESİNDE TÜM SALDIRILARA RAĞMEN YOLUMUZA DEVAM ETTİK"

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala da burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de son 20 yılda elde edilen kazanımlarının altını çizerek ülkenin istikrarını koruyan en önemli unsurun, millet iradesi olduğunu ifade etti.

Seçim süreçlerinde gösterilen güçlü katılımın, Türkiye'nin karşılaştığı sınamaları aşmasında belirleyici rol oynadığını vurgulayan Ala, "Türkiye'nin petrolü yok ama sandığı var, o sandıktan çıkan irade sayesinde tüm saldırılara rağmen yolumuza devam ettik." dedi.

"TÜRKİYE'NİN İKİNCİ PARTİSİNİN İÇİ ORTA DOĞU KADAR KARIŞIK"

Ala, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde son 20 yılda savunma sanayisinden ekonomiye birçok alanda büyük ilerleme kaydedildiğini belirterek bu başarıların arkasında yurt dışındaki Türklerin sandığa giderek gösterdiği iradenin de bulunduğunu söyledi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala, konuşmasında bu iradeye sahip çıkmanın önemine işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin ikinci partisinin içi Orta Doğu kadar karışık. Biz Orta Doğu'daki sorunları çözelim diyoruz, Balkanlar'daki sorunları çözelim diyoruz, Kafkaslar'daki sorunları çözelim diyoruz ama onlar da bizimle uğraşıyorlar. Önemli değil fakat içlerinde o kadar kargaşa var ki bakınca sanki Orta Doğu kadar karışık bir durum görüyoruz. Onlar da inşallah düzelsinler. Türkiye'ye yakışır, konuşurken hakaret etmeyen, nazik dillerle eleştiren, öneriler sunan, projeler ortaya koyan, hedef ortaya koyan bir muhalefetimiz olsun istiyoruz. Biz onları eleştirirken de böyle diyoruz. Daha iyi olun. Ayağınız taşa değsin demiyoruz. Önünüze engel koyalım demiyoruz çünkü Türkiye'nin daha iyi bir muhalefete ihtiyacı var. Biz bu anlayışla da iktidar erkini yönetiyoruz."

Efkan Ala, Türkiye'nin güçlü demokrasiye sahip olmasının, vatandaşların siyasi katılımı ve birlik duygusuyla mümkün olduğunu dile getirerek Avrupa'da yaşayan Türk toplumuna bulundukları ülkelerde de siyasi katılım göstermeleri çağrısında bulundu.

Ala, Avrupa'da yükselen İslam karşıtlığına karşı Türk toplumunun bulundukları ülkelerde siyaset, sivil toplum ve ekonomi alanlarında da daha görünür ve etkili olmaları gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, Ala, yurt dışında yaşayan Türklere, çocuklarının eğitimine öncelik vermeleri ve Türkiye'nin gönüllü elçileri gibi hareket ederek bulundukları topluma olumlu katkı sunmaları çağrısı yaptı.