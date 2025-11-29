Ambarlı Limanı’nda ele geçirildi! Piyasa değeri 94 milyon lira

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince transit rejimi hükümleri çerçevesinde Ambarlı Limanı'nda gümrük sahasına gelen bir tırın takibe alındığı belirtildi.