Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

"MR cihazlarımız, tomografi cihazlarımızdan tutun, radyasyon bölümünde kullanacağımız cihazlar dahi hepsi üst düzey. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine göre cihaz anlamında da ciddi bir artış yaşayacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 olan anjiyografi cihazı 6'ya çıkacak, 2 olan MR ve tomografi cihazı sayısı 3'e çıktı. Cihazlar üst düzey olduğu için daha hızlı çekimler gerçekleşecek. Samsun Şehir Hastanesi tamamen devletin öz kaynaklarıyla yapılmış tamamen kamuya ait bir sağlık tesisidir. Şehir Hastanesinin işletmesi de aynı şekilde devlete ait olduğu için bizler tarafından işletmesi yapılacak."