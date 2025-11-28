28 Kasım 2025, Cuma
Haberler Gündem Haberleri Samsun'da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

Samsun'da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.11.2025 08:52 Güncelleme: 28.11.2025 08:58
ABONE OL
Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

Sağlık yatırımları kapsamında dev bir hizmet daha bugün açılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın özkaynakları ile Samsun'da 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin bir bölümü hizmete girecek.

Sağlık Bakanlığı'nın özkaynakları ile Samsun'da 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin bir bölümü bugün hizmete girecek. Canik ilçesinde 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi tamamlandı.

Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölüm bölüm Şehir Hastanesine taşınacak. İlk olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binada hizmet veren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü Şehir Hastanesine taşındı. Yarından itibaren bu bölüm Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayacak.

Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

MEMNUNİYET ÖNCELİK

Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak yine ek binalarda hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Onkoloji Bölümü, son olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamı Şehir Hastanesinde hizmet vermeye devam edecek. Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı içinde yaşlılar ve engelliler Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği elektrikli araçlarla taşınacak. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinin tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını söyledi.

Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

TEKNOLOJİK DONANIM

Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir yapı olduğunu aktaran Uras, şu bilgileri paylaştı: "Sadece asansör sayısı 60'dır. 22 yürüyen merdiveni olan devasa bir yapı. İçinde 230 yoğun bakım yatağı olacak ve yoğun bakım yatakları tek tek ayrı oda şeklindedir. Samsun aynı zamanda tıbbi cihaz anlamında da modern bir yapıya kavuşuyor. "

Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

"MR cihazlarımız, tomografi cihazlarımızdan tutun, radyasyon bölümünde kullanacağımız cihazlar dahi hepsi üst düzey. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine göre cihaz anlamında da ciddi bir artış yaşayacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 olan anjiyografi cihazı 6'ya çıkacak, 2 olan MR ve tomografi cihazı sayısı 3'e çıktı. Cihazlar üst düzey olduğu için daha hızlı çekimler gerçekleşecek. Samsun Şehir Hastanesi tamamen devletin öz kaynaklarıyla yapılmış tamamen kamuya ait bir sağlık tesisidir. Şehir Hastanesinin işletmesi de aynı şekilde devlete ait olduğu için bizler tarafından işletmesi yapılacak."

Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı

YOĞUNLUK AZALACAK

Mustafa Uras, Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü'nde muayene olmak isteyen vatandaşların bugünden itibaren Şehir Hastanesi'nde tedavi olacağını vurguladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı Samsun’da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör