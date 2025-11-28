Samsun'da yeni sağlık üssü kapılarını açıyor! Dev tesis görenleri hayran bıraktı
Sağlık yatırımları kapsamında dev bir hizmet daha bugün açılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın özkaynakları ile Samsun'da 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin bir bölümü hizmete girecek.
Sağlık Bakanlığı'nın özkaynakları ile Samsun'da 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin bir bölümü bugün hizmete girecek. Canik ilçesinde 305 bin metrekarelik arazi üzerinde yapılan 1458 yataklı Şehir Hastanesi tamamlandı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bölüm bölüm Şehir Hastanesine taşınacak. İlk olarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binada hizmet veren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Bölümü Şehir Hastanesine taşındı. Yarından itibaren bu bölüm Şehir Hastanesi'nde hizmet vermeye başlayacak.
MEMNUNİYET ÖNCELİK
Daha sonra Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olarak yine ek binalarda hizmet veren Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları, Onkoloji Bölümü, son olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tamamı Şehir Hastanesinde hizmet vermeye devam edecek. Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı içinde yaşlılar ve engelliler Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği elektrikli araçlarla taşınacak. İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, 1458 yatak kapasiteli Samsun Şehir Hastanesinin tamamen deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını söyledi.
TEKNOLOJİK DONANIM
Hastanenin 305 bin metrekare kapalı alanı olan devasa bir yapı olduğunu aktaran Uras, şu bilgileri paylaştı: "Sadece asansör sayısı 60'dır. 22 yürüyen merdiveni olan devasa bir yapı. İçinde 230 yoğun bakım yatağı olacak ve yoğun bakım yatakları tek tek ayrı oda şeklindedir. Samsun aynı zamanda tıbbi cihaz anlamında da modern bir yapıya kavuşuyor. "
"MR cihazlarımız, tomografi cihazlarımızdan tutun, radyasyon bölümünde kullanacağımız cihazlar dahi hepsi üst düzey. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine göre cihaz anlamında da ciddi bir artış yaşayacak. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 olan anjiyografi cihazı 6'ya çıkacak, 2 olan MR ve tomografi cihazı sayısı 3'e çıktı. Cihazlar üst düzey olduğu için daha hızlı çekimler gerçekleşecek. Samsun Şehir Hastanesi tamamen devletin öz kaynaklarıyla yapılmış tamamen kamuya ait bir sağlık tesisidir. Şehir Hastanesinin işletmesi de aynı şekilde devlete ait olduğu için bizler tarafından işletmesi yapılacak."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanılmış olimpik yüzme havuzunun eni 25 metreyken boyunun uzunluğu kaç metredir?
- Dünyadaki en eski ve günümüzde de faaliyet gösteren yükseköğretim kurumu hangi ülkededir?
- Dede Korkut Hikayelerinin ana konusu hangi Türk kavminin destansı hayatıdır?
- İlk kez 1991'de Çin'de düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke hangisidir?
- 2024'te ABD 'de evcil hayvan endüstrisine harcanan toplam para ne kadardır?
- "Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?
- Nehirlerin denize doğru aktığı taraf ve kaynaklarının doğduğu taraf farklı kültür ve coğrafyalarda nasıl adlandırılır?
- Resimli Hayırlı Cuma mesajları | En yeni, anlamlı cuma sözleri: WhatsApp, Facebook…
- ŞOK 26 Kasım-2 Aralık aktüel kataloğu: Bu hafta hangi ürünler indirimde?
- İstanbul’da bir sokağa adı verilen Papa 23. John kimdir? “Türk Papa” neden denir?
- Kişilik testi | İlk fark ettiğiniz şey nedir: Yüz, kelebek, daire neyi temsil ediyor?
- 28 Kasım Cuma hutbesi konusu ne? Cuma hutbesi tam metin PDF oku-indir