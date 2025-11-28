İki yılda dördüncü kurultay! CHP’de parti içi liste yarışı

CHP'de bugün başlayacak 39. Olağan Kurultayı öncesinde, dün il başkanları toplantısı yapıldı. Özel başkanlığında parti genel merkezinde 81 il başkanının katıldığı toplantı yaklaşık bir saat sürdü.

Parti tüzüğüne göre olağan kurultayları iki yılda bir yapması gereken CHP, son iki yılda üç kurultay yaptı. CHP'nin bir önceki olağan kurultayı yani 38'inci Olağan Kurultay 4-5 Kasım 2023'te düzenlenmişti.